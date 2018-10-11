Чо Мён Гюн: Отмена санкций против КНДР от 24 мая 2010 года не рассматривается

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Южнокорейское правительство не рассматривает вопрос об отмене односторонних антисеверокорейских санкций от 24 мая 2010 года. Об этом заявил в четверг министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн в ходе парламентской проверки деятельности министерства. Не исключив возможности применения гибкости в отношении Пхеньяна в условиях улучшения отношений между двумя Кореями, министр назвал санкции вынужденной мерой. Между тем, эксперты считают, что они не имеют практического воздействия на Пхеньян, поскольку в основном совпадают с международными санкциями. Отвечая на вопрос о возможности возобновления Кымгансанской туристической программы, Чо Мён Гюн отметил, что переговоры по этому поводу ведутся. Коснувшись проблемы денуклеаризации КНДР, он предположил, что определённый прогресс будет достигнут после второго северокорейско-американского саммита, который Пхеньян и Вашингтон договорились провести как можно скорее.