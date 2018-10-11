Президент РК Мун Чжэ Ин присутствовал на международном смотре военно-морских сил

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Президент РК Мун Чжэ Ин присутствовал в четверг на международном смотре военно-морских сил, который стартовал накануне у южного побережья острова Чечжудо. Находясь на палубе десантного корабля ВМС РК «Ильчхульбон», глава государства выступил с приветственной речью. На корабле «Ильчхульбон» поднят флаг «Сучжаги», который использовался в период династии Чосон командующим морским флотом трёх провинций – Чолладо, Чхунчхондо и Кёнсандо. Первым эту должность занимал легендарный флотоводец Ли Сун Син. Международный смотр военно-морских сил продлится до 14 октября. В нём принимают участие 19 кораблей из 12 стран, а также 40 кораблей и 20 самолётов ВМС РК. РК проводит военно-морские смотры с 1998 года, когда отмечалось 50-летие со дня основания военно-морского флота.