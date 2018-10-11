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В мире

Госдепартамент США: Отмене антисеверокорейских санкций должна предшествовать денуклеаризация

Write: 2018-10-11 16:14:53Update: 2018-10-11 16:39:00

Госдепартамент США: Отмене антисеверокорейских санкций должна предшествовать денуклеаризация

Photo : KBS News

Отмене антисеверокорейских санкций должна предшествовать  денуклеаризация КНДР. Об этом заявил в среду представитель госдепартамента США. Таким образом, внешнеполитическое ведомство подтвердил позицию главы государства по северокорейской политике. Представитель госдепартамента подчеркнул, что чем быстрее США достигнут денуклеаризации в КНДР, тем быстрее смогут снять антисеверокорейские санкции. Он добавил, что Сеул и Вашингтон концентрируют усилия на тесной координации по единой северокорейской политике. 
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