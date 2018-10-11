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В РК истёк срок службы 70% полицейских мотоциклов. Об этом говорится в докладе, который Национальное полицейское управление РК предоставило депутату Национального собрания от оппозиционной партии Справедливого будущего Чу Сын Ёну, члену парламентского комитета по административному управлению и безопасности. По решению управления государственных закупок, срок службы патрульных мотоциклов составляет 7 лет. По данным Национального полицейского управления, в стране эксплуатируются 1.745 полицейских мотоциклов, из которых у 1,218 истёк срок службы. 167 мотоциклов используются уже как минимум 14 лет. По доле устаревших полицейских мотоциклов первое место заняло полицейское управление провинции Канвондо, где 83,5% мотоциклов отслужили положенный срок.