67% южнокорейцев поддерживают отмену смертной казни

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10 октября во всём мире отмечался День борьбы со смертной казнью. Он был учреждён в 2013 году. В настоящее время смертная казнь запрещена в большинстве стран мира законодательно или не применяется на практике. Там действует официальный мораторий или приговоры не приводятся в исполнение, а ряд стран, в которых действует смертная казнь, сузили сферы её применения. Но в 58 государствах эта мера наказания продолжает применяться. Так, за 2017 год смертные приговоры были приведены в исполнение в 22 странах, большинство из них в КНР и Иране. В РК неофициальный мораторий на смертную казнь был введён 30 декабря 1997 года. Согласно результатам исследования, проведённого Национальной комиссией по правам человека, 67% южнокорейцев высказались за отмену смертной казни и введение альтернативного наказания. Среди причин отмены называли в первую очередь вероятность судебной ошибки и политические мотивы.