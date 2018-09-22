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Президент США Дональд Трамп доволен улучшением отношений с Пхеньяном. В интервью Fox News глава Белого дома отметил, что ранее КНДР шла по пути войны, но в настоящее время она не проводит ракетных и ядерных испытаний. Более того, Пхеньян прилагает усилия в направлении денуклеаризации. Дональд Трамп выразил удовлетворение итогами переговоров госсекретаря США Майкла Помпео с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Он назвал Помпео «фантастическим». Коснувшись дисбаланса во внешней торговле США, глава Белого призвал союзников Вашингтона увеличить расходы на оборону, отметив, что такие богатые страны как РК, Япония и Саудовская Аравия находятся под защитой США, не внося за это адекватную плату.