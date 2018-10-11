В Финляндии состоялся форум представителей двух Корей, США и Китая

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В Финляндии состоялся неофициальный форум представителей двух Корей, США и Китая. Они обсудили вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и налаживания режима мира. Сообщается, что в ходе встречи каждая из сторон озвучила позицию по этим темам. Предположительно, южнокорейская делегация, возглавляемая главой центра по разоружению и миру при МИД РК Ким Ён Гуком, подчеркнула важность принятия декларации об окончании войны. Стороны достигли согласия о необходимости совместных усилий по улучшению ситуации вокруг северокорейским проблем. Встреча проходила в закрытом формате, поэтому подробности не раскрываются. В подобных мероприятиях обычно участвуют неправительственные эксперты и представители правительств, которые в свободной форме обмениваются мнениями по актуальным вопросам.