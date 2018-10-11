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Политика

Новый председатель объединённого комитета начальников штабов ВС РК приступил к обязанностям

Write: 2018-10-12 12:03:49Update: 2018-10-12 16:25:26

Новый председатель объединённого комитета начальников штабов ВС РК приступил к обязанностям

Photo : YONHAP News

12 октября президент РК Мун Чжэ Ин принял от нового председателя объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерала Пак Хан Ги доклад о вступлении в должность. Он сменил на этом посту генерала Чон Гён Ду, назначенного министром обороны. Ранее 58-летний генерал Пак Хан Ги возглавлял второе оперативное командование, и его сменил генерал-полковник Хван Ин Гвон. В церемонии представления докладов о вступлении в должность присутствовали также жёны двух вновь назначенных военачальников, которые получили цветы от президента. 
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