Новый председатель объединённого комитета начальников штабов ВС РК приступил к обязанностям

Photo : YONHAP News

12 октября президент РК Мун Чжэ Ин принял от нового председателя объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерала Пак Хан Ги доклад о вступлении в должность. Он сменил на этом посту генерала Чон Гён Ду, назначенного министром обороны. Ранее 58-летний генерал Пак Хан Ги возглавлял второе оперативное командование, и его сменил генерал-полковник Хван Ин Гвон. В церемонии представления докладов о вступлении в должность присутствовали также жёны двух вновь назначенных военачальников, которые получили цветы от президента.