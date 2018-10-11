В сентябре в РК зафиксирован спад в автомобильной отрасли

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В сентябре в РК отмечен значительный спад показателей в автомобильной промышленности. Так, производство в годовом исчислении сократилось на 18,2%, составив 291.971 автомобиль, экспорт снизился на 18,4% до 183.964 тыс. автомобилей, внутренний спрос на 17,3%, составив 127.753 единицы. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, спад может объясняться влиянием того, что в сентябре было на 3 рабочих дня меньше, чем обычно. Кроме того, снизились продажи ряда видов автомобилей. Ожидается, что в октябре показатели могут улучшиться.