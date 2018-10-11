Южнокорейцы ожидают ухудшения экономической ситуации

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Почти половина южнокорейцев считают, что в следующем году экономическая ситуация в стране ухудшится. На это указывают результаты опроса, проведённого 10-11 октября агентством Gallup Korea среди тысячи жителей разных регионов страны. Такой ответ дали 46% респондентов. Это на 3% меньше, чем в предыдущем месяце. Позитивный прогноз вырос на 1%, составив 20%. 29% считают, что ситуация будет схожей с нынешним годом. Таким образом, отрицательное мнение сохраняется пять месяцев подряд. Что касается условий ведения домашнего хозяйства, то 17% считают, что они улучшатся, 27% ожидают ухудшения, а 54% прогнозируют их сохранение на нынешнем уровне. Между тем, чуть более половины респондентов считают, что количество безработных возрастёт.