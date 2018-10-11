Президент РК выразил сожаление по поводу конфликтов вокруг строительства базы ВМС на острове Чечжудо

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Президент РК побывал в четверг на острове Чечжудо, где выразил сожаление по поводу конфликтов, связанных со строительством там военно-морской базы. Решение о строительстве было принято в 2007 году, и его планировалось завершить в течение семи лет, однако из-за протестов жителей рыбацкой деревни Канчжон-маыль, к которым присоединились политические партии и общественные организации, оно несколько раз останавливалось. Противники строительства заявляли, что наличие базы нарушает мирный статус острова, обостряет отношения с Китаем и наносит вред экологии. База была введена в эксплуатацию в 2016 году. В марте того же года военно-морские силы подали судебный иск против местных жителей и общественных организаций, чьи действия привели к затягиванию строительных работ и дополнительным убыткам в размере 3 млн долларов. Президент Мун Чжэ Ин обещал амнистировать всех участников протестов, признанных судом виновными, и восстановить их в гражданских правах.