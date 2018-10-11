РК и страны Африки наращивают сотрудничество

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11 октября в Сеуле состоялась вторая встреча представителей РК и Африканского союза (AU). Южнокорейскую сторону возглавлял директор департамента Африки и Ближнего Востока МИД РК Хон Чжин Ук, а делегацию Африканского союза - заместитель председателя Дэвид Клод Пьер. Участники встречи договорились более детально проработать проекты сотрудничества в сферах молодёжного обмена, развития кадров, сельского хозяйства, мира и безопасности. Южнокорейская сторона призвала страны Африки оказать поддержку в решении ядерной проблемы КНДР и налаживания мира на Корейском полуострове.