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Политика

Мун Чжэ Ин: На межкорейской границе в Жёлтом море будет создана зона мира

Write: 2018-10-12 16:34:42Update: 2018-10-12 16:43:28

Мун Чжэ Ин: На межкорейской границе в Жёлтом море будет создана зона мира

Photo : YONHAP News

В районе северной разграничительной линии в Жёлтом море будут созданы зона мира и совместная рыболовная зона. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 12 октября в ходе церемонии вступления в должность новых военачальников. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что сама возможность осуществления такого проекта - большое достижение. Большое значение будет иметь также признание Пхеньяном северной разграничительной линии в качестве межкорейской границы. Ранее Юг и Север договорились в тестовом режиме создать в этом районе, где постоянно сохранялась напряжённая ситуация, совместную рыболовную зону. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что южнокорейские солдаты «своей кровью» защищали морскую границу в Жёлтом море, но дальше нельзя жертвовать жизнями ради её сохранения. Мирная зона позволит полностью исключить вероятность военных столкновений. Кроме того, для южнокорейских рыбаков станет полезной возможность совместной работы с северокорейскими коллегами. 
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