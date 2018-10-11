Мун Чжэ Ин: На межкорейской границе в Жёлтом море будет создана зона мира

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В районе северной разграничительной линии в Жёлтом море будут созданы зона мира и совместная рыболовная зона. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 12 октября в ходе церемонии вступления в должность новых военачальников. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что сама возможность осуществления такого проекта - большое достижение. Большое значение будет иметь также признание Пхеньяном северной разграничительной линии в качестве межкорейской границы. Ранее Юг и Север договорились в тестовом режиме создать в этом районе, где постоянно сохранялась напряжённая ситуация, совместную рыболовную зону. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что южнокорейские солдаты «своей кровью» защищали морскую границу в Жёлтом море, но дальше нельзя жертвовать жизнями ради её сохранения. Мирная зона позволит полностью исключить вероятность военных столкновений. Кроме того, для южнокорейских рыбаков станет полезной возможность совместной работы с северокорейскими коллегами.