Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 1%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 1%, составив 65%. На это указывают результаты опроса, проведённого агентством Gallup Korea с 10 по 11 октября среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 25% респондентов. Среди причин положительной оценки отмечаются улучшение межкорейских отношений, активная внешняя политика, политика в вопросе безопасности. Среди минусов в работе главы государства указываются недостаток мер по решению экономических и других проблем населения. Кроме того, указывается на чрезмерную близость к КНДР, а также неудачи в экономической политике. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 43%, партии Справедливости – 11%, оппозиционной партии Свободная Корея - 10%, партии Справедливого будущего - 8%, партии Демократии и мира - 1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.