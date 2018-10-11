Отношения между РК и США не изменились

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В РК высказываются опасения по поводу состояния сотрудничества с США. Это связано с недавним заявлением американского президента Дональда Трампа о том, что Сеул не может отменить антисеверокорейские санкции без одобрения Вашингтона. Кроме того, стало известно, что недавно в телефонном разговоре госсекретарь США Майкл Помпео высказал недовольство главе южнокорейского МИД Кан Гён Хва. Это лишь усилило вышеуказанные опасения. Причина недовольства заключается в том, что правительство РК заранее не дало достаточных объяснений США по соглашению между военными Юга и Севера. В МИД РК, между тем, отметили, что нынешняя ситуация связана с недопониманием внутри американской администрации. То есть, в отношениях между РК и США нет проблем. Вместе с тем, в ходе парламентской инспекции министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн заявил, что возможность отмены односторонних санкций Сеула против КНДР не рассматривалась.