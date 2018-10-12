РК и КНДР сходятся в понимании смысла полной денуклеаризации

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Главы РК и КНДР сходятся во мнении о том, что понятие полной денуклеаризации Севера включает не только прекращение ядерной программы и недопущение подобных работ в будущем, но и ликвидацию результатов программы, достигнутых до настоящего момента. Об этом 12 октября заявил президент РК Мун Чжэ Ин в интервью BBC. По его словам, полная денуклеаризация КНДР, о которой говорит северокорейский лидер Ким Чон Ын, подразумевает отказ от проведения дополнительных ядерных испытаний, ликвидацию всех объектов, связанных с разработкой и производством ракет и ядерного оружия, а также уничтожение всего ядерного арсенала и соответствующих веществ. Мун Чжэ Ин отметил, что не обговаривал с Ким Чон Ыном конкретные сроки и процесс денуклеаризации, но они сошлись во мнении о смысле полной денуклеаризации. Он также сказал, что Север требует от США ответных поощрительных мер, поэтому процесс денуклеаризации КНДР зависит от переговоров Пхеньяна и Вашингтона. Южнокорейский президент выразил надежду на то, что главы КНДР и США проведут в ближайшее время глубокий диалог в ходе второго саммита. По его словам, если СК примет определённые меры в сторону отказа от ядерного оружия, то необходим политический шаг по завершению враждебности между КНДР и США. В качестве такого шага наиболее желаемым является объявление об окончании Корейской войны. РК и США поддерживают единую позицию о том, что это должно произойти как можно быстрее. Поэтому объявление об окончании войны это лишь вопрос времени. Говоря об экономическом сотрудничестве двух Корей Мун Чжэ Ин заявил, что это станет возможным только после ослабления антисеверокорейских международных санкций. До того момента нужно осуществлять подготовку к этому.