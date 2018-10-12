Photo : YONHAP News

13 октября президент РК Мун Чжэ Ин отправился в поездку по странам Европы, которая продлится до 21 октября. Глава государства посетит пять стран. После прибытия в Париж в программе визита встреча с местной корейской диаспорой. 14 октября Мун Чжэ Ин будет присутствовать на концерте, посвящённом дружбе двух стран, в котором выступит южнокорейская бойз-группа BTS. 15 октября состоится южнокорейско-французский саммит. Вечером президентская чета примет участие в банкете. 17 октября Мун Чжэ Ин прибудет в Рим, где проведёт переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелла и местным премьер-министром Джузеппе Конте. 18 октября вместе со своей супругой Мун Чжэ Ин примет участие в мессе за мир на Корейском полуострове, которая состоится в Соборе Святого Петра. Вечером этого дня глава РК встретится с Папой Римским Франциском, которому он передаст приглашение северокорейского лидера Ким Чон Ына посетить Пхеньян. Далее южнокорейский президент направится в Бельгию, где примет участие в очередном саммите форума «Азия-Европа» (ASEM), который состоится в Брюсселе. Это его первое участие в данном мероприятии. Там он намерен провести встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. 19-20 октября Мун Чжэ Ин примет участие во встрече участников глобальной инициативы P4G, которая состоится в Дании. Там же он встретится с королевой Дании Маргрете II и местным премьер-министром Ларсом Лёкке Расмуссеном. После этого Мун Чжэ Ин вернётся в РК.