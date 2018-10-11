США положительно рассматривают соглашение между военными Юга и Севера

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Правительство США положительно рассматривает соглашение между военными Юга и Севера от 19 сентября. Об этом 12 октября заявил посол РК в США Чо Юн Чжэ в ходе парламентской инспекции, состоявшейся в здании посольства в Вашингтоне. Депутат от правящей Демократической партии Тобуро Вон Хе Ён, входящий в состав парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли, задал вопрос о том какую позицию США заняли по вышеуказанному соглашению. Посол отметил, что в последнее время американская сторона находится в процессе рассмотрения этой темы. Отмечается, что озвученное ранее недовольство США по данному соглашению связано не с его содержанием, а с недопониманием в процессе обмена информацией между РК и США. Вместе с тем, Чо Юн Чжэ подчеркнул, что на рабочем уровне с США проводилось много контактов, также перед принятием вышеуказанного соглашения консультации велись между министерством обороны РК и Командованием силами ООН.