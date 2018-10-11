Саммит КНДР и США может состояться в ближайшие два-три месяца

Photo : KBS News

Второй саммит КНДР и США возможно состоится в ближайшие два – три месяца. Об этом 12 октября сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью известному ведущему ток-шоу на радио Хью Хьюитту. Болтон подчеркнул важность достижения полной и необратимой денуклеаризации КНДР, одновременно давая позитивную оценку политики Дональда Трампа относительно КНДР. Ранее в сентябре Трамп указывал на то, что саммит состоится после промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на 6 ноября, что связанно с загруженностью его графика и агитационной активностью.