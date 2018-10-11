В Национальное собрание направлен проект ратификации поправок к FTA между РК и США

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12 октября правительство РК направило в Национальное собрание проект ратификации поправок к южнокорейско-американскому соглашению о свободной торговле (FTA). Поправки были подписаны 24 сентября в Нью-Йорке главами РК и США Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК говорится, что согласно законодательству о процедурах заключения торговых соглашений и их исполнении, в парламент были представлены проект ратификации и материалы по данному делу, в том числе оценка влияния результатов переговоров по пересмотру условий прежнего соглашения. После ратификации РК и США должны обменяться письменными извещениями об окончании внутренних процедур по одобрению поправок. После этого они вступят в силу.