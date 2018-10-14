В РК завершился международный смотр ВМС

Photo : YONHAP News

14 октября завершился третий международный смотр военно-морских сил, который с 10 октября проходил у южного побережья острова Чечжудо. В мероприятии приняли участие около 10 тыс. военнослужащих из 12 стран, а также делегации из 46 стран. В смотре приняли участие 19 кораблей из 12 стран, в том числе отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России, а также 40 кораблей и 20 самолётов ВМС РК. 15-16 октября они покинут РК. На этот раз РК и США не стали проводить совместные военно-морские учения, как это было прежде. Между тем, южнокорейские ВМС проведут совместные манёвры с военными Канады и Индии.