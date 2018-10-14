Мун Чжэ Ин: Ким Чон Ын полон решимости осуществить денуклеаризацию

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КНДР не осилит меры давления со стороны мирового сообщества, которые последуют в случае нарушения Пхеньяном договорённостей по денуклеаризации. Однако северокорейский лидер Ким Чон Ын полон решимости отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в интервью газете Le Figaro. Он указал, что много общался с Ким Чон Ыном в рамках трёх межкорейских саммитов. Мун Чжэ Ин отметил, что Ким Чон Ын принял решение об отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии сохранения нынешнего режима. Вместе с тем, глава РК сказал, что объявление об окончании Корейской войны может стать началом процесса налаживания режима мира на Корейском полуострове.