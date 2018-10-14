РК на одном из последних мест в ОЭСР по обеспеченности врачами

РК находится на одном из последних мест в Организации экономического сотрудничества и развития по обеспеченности врачами в соотношении к численности населения. По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения и Национальной корпорации медицинского страхования, по состоянию на 2016 год показатель составлял 2,3 врача на 10 тыс. человек населения. При этом учитывались также специалисты по традиционной медицине. Хуже показатели лишь в Чили и Турции – 1,8 врача на 120 тыс. человек населения. Средний уровень по ОЭСР составляет 3,4. На первом месте Греция – 6,6. Далее следуют Австрия – 5,1, Португалия – 4,8, Норвегия – 4,5. Между тем, РК занимает второе место в ОЭСР по количеству койко-мест в медицинских учреждениях – 12 на 10 тыс. человек. На первом месте Япония - 13,1 койко-места.