Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 61,9%

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Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 61,9%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter с 8 по 12 октября среди 2 тыс. человек. Данный показатель на 0,8% ниже, чем на прошлой неделе. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 31,4% опрошенных - на 0,2% больше. Воздержались от ответа 6,7%. Эксперты полагают, что некоторое снижение уровня поддержки президента связано с отрицательной оценкой относительно заявления главы МИД РК Кан Гён Хва о возможности рассмотрения отмены экономических санкций Сеула против Пхеньяна от 24 мая и ряда других факторов. Демократическую партию Тобуро поддерживают 44,8% опрошенных. Партию Свободная Корея поддерживают 19,3%, партию Справедливости – 9,5%, партию Справедливого будущего – 6,1%, партию Демократии и мира – 2,2%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,2% при уровне достоверности 95%.