Прогнозы по учётной ставке в РК неоднозначные

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18 октября комитет по денежно-кредитной политике при Банке Кореи проведёт заседание. В преддверии этого события в финансовых кругах делают неоднозначные прогнозы относительно возможности повышения учётной ставки. Управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль подчеркнул, что в стране наблюдается несбалансированность в сфере финансов, тем самым указав на намерение повысить ставку. Если это произойдёт, то данное повышение станет 11-м подряд. Однако Банк Кореи планирует снизить прогноз роста экономики, потребительских цен и ситуации с занятостью. Вместе с тем, существуют опасения по поводу нестабильности мирового финансового рынка, разницы между ставками в РК и США, а также рынка недвижимости. То есть, целый ряд факторов противоречит друг другу, осложняя прогнозирование по увеличению учётной ставки.