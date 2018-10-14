В РК растёт спрос на полуфабрикаты

В прошлом году в РК в среднемесячном объёме расходов на питание домохозяйств 38% или 320 долларов пришлись на посещение кафе и ресторанов, 27% - на покупку обработанных, 25% - свежих продуктов питания. На это указывают данные Национального статистического управления, и эти показатели постоянно растут. Среднегодовой рост в период с 2010 по 2017 год составил 7,2% относительно обработанных продуктов, 5,1% - походов в кафе и рестораны, 4% - свежих продуктов. В министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства указывают, что значительный рост спроса на полуфабрикаты, а также на питание вне дома связан с увеличением количества домохозяйств, состоящих из одного человека, ростом экономической активности среди женщин, а также с новыми тенденциями в обществе.