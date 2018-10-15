В Пханмунчжоме проходят межкорейские переговоры на высоком уровне

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В понедельник в пограничном пункте Пханмунчжом на межкорейской границе проходят переговоры представителей Юга и Севера на высоком уровне. Они начались в 10 часов утра. Первая часть встречи с участием всех членов делегаций продлилась 55 минут. Далее стороны решили продолжить диалог в рамах отдельных контактов глав делегаций и рабочих групп. Во вступительном заявлении министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, возглавивший южнокорейскую делегацию, отметил необходимость усилий для выработки детальной карты скорейшей реализации Пхеньянской декларации. Глава делегации Севера, председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон выразил надежду на то, что нынешние переговоры будут продуктивными. Наибольший интерес вызывает, затронут ли стороны тему расписания совместной инспекции состояния железных и автодорог Севера. Помимо этого, в повестку встречи входят вопросы, касающиеся разделённых семей, сотрудничества в сфере культуры и другие пункты Пхеньянской декларации.