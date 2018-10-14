В РК с визитом побывал Марк Нэппер

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Марк Нэппер, исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, недавно побывал в РК, проведя переговоры с представителями МИД РК. Об этом стало известно только 15 октября. По данным дипломатических источников, они обсудили политику в отношении КНДР. Сообщается, что главной целью визита являлось налаживание контактов с представителями МИД РК, что является необходимым для Нэппера, который отвечает за вопросы РК и Японии. Предполагается, что стороны обменялись мнениями по вопросу разделения расходов на содержание американского военного контингента, а также по диалогу с КНДР и сотрудничеству в соблюдении санкций.