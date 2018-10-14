В РК создана новая схема мозгового кровообращения

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Цереброваскулярные болезни находятся на третьем месте среди наиболее частых причин смерти в РК после рака и болезней сердца. Количество случаев церебральных инфарктов стремительно растёт. Между тем, южнокорейские учёные обнаружили серьёзные ошибки в схемах мозгового кровообращения, используемых более ста лет. На основе анализа данных о состоянии мозга более чем 1.100 человек удалось выяснить, что разветвлённость средней мозговой артерии гораздо шире, чем это показано на старых схемах. В зависимости от того, сколько церебральных артерий закупорены, меняется и метод лечения. Исследовательская группа провела подробный анализ снимков мозга, разбив их на 800 частей. В результате была создана новая схема мозгового кровообращения высокого разрешения. Она даёт возможность при сравнительном анализе обнаружить закупоренную артерию. В настоящий момент отечественные учёные намерены создать систему автоматического диагностирования, в которой будут применены огромные базы данных и технологии искусственного интеллекта.