РК нуждается в развитии инноваций и улучшении экологии

Photo : YONHAP News

РК находится в числе мировых лидеров в отрасли информационно-коммуникационных технологий и производства. Но в сфере экологии и развития инноваций оценки оказались не столь высокими. 14 октября Корейский институт международной торговли представил доклад о положении РК на мировом рынке. В нём говорится, что по индексу развития информационно-коммуникационных технологий РК заняла второе место, по скорости интернета - первое, а по уровню развития электронного правительства - третье. В производственной сфере РК на первом месте по объёмам продаж полупроводников и выпуску мобильных телефонов. По производству сырой стали - шестое место, по ценности бренда - на седьмой позиции. В производстве автомобилей РК на шестом месте, в строительстве морских судов на втором. Однако в критерии влияния загрязнения экологии на экономику РК заняла девятое место, а по уровню загрязнённости 41-е среди 124-х стран. Кроме того, по индексу сотрудничества между вузами и предприятиями РК заняла лишь 29-ое, а по компетентности инноваций среди компаний – 31-ое место. Последние показатели ухудшились за последние пять лет.