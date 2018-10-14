В РК вновь высокая концентрация микропыли

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15 октября в РК впервые за нынешнюю осень зафиксирован высокий уровень микропыли. В Национальном центре по изучению окружающей среды сообщили, что в это день отмечена высокая концентрация частиц диаметром менее 2,5 микрометров (PM2,5). Уровень «плохой» отмечен в столичном регионе, провинциях Канвондо и Чхунчхондо, в общем, в большей части центрального региона страны. Причину этого объясняют проникновением в РК микропыли из Китая и других стран, а также скоплением загрязнённых частиц из-за отсутствия ветра. В течение дня такая ситуация будет наблюдаться практически на всей территории страны. В этой связи власти призывают людей, страдающих заболеваниями сердца и лёгких, а также пожилых людей находиться в помещениях. Остальным также рекомендуется избегать длительного нахождения вне помещений.