Минфин США озвучил тему «вторичных санкций» против тех, кто сотрудничает с КНДР

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Министерство финансов США добавило на сайте Управления по контролю за иностранными активами предупреждение об опасности «вторичных санкций», которые вводятся в отношении третьих лиц и компаний, сотрудничающих с КНДР. Оно появилось в разделе "новая информация по лицам и учреждениям, связанным с КНДР", где размещаются списки объектов санкций, среди которых северокорейский лидер Ким Чон Ын, северокорейский банк Тэсон и другие. Вышеуказанное предупреждение, выделенное жирным шрифтом, предостерегает от сотрудничества с объектами санкций. Оно появилось 4 октября вместе с объявлением о внесении в список антисеверокорейских санкций ещё одного юридического и трёх физических лиц, в том числе одного северокорейца. Администрация Дональда Трампа впервые письменно указывает в открытых источниках на возможность введения «вторичных санкций».