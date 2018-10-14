Юг и Север договорились о соединении железных и автомобильных дорог

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15 октября Юг и Север договорились о начале работ по модернизации и соединению железных и автомобильных дорог двух Корей. Работы решено начать в конце ноября-начале декабря. Для этого с третьей декады октября решено начать совместную инспекцию состояния западного участка железнодорожной магистрали, а с начала ноября - железной дороги, идущей вдоль побережья Восточного моря. Об этом говорится в совместном пресс-релизе, принятом по итогам встречи. По срокам проведения инспекции автодорог вдоль побережья стороны решили в дальнейшем обменяться мнениями в письменном виде. Достигнута договорённость о проведении в ближайшее время переговоров военных представителей с целью обсуждения вопросов о прекращении враждебных действий в приграничных районах и других актуальных тем. Помимо этого, 22 октября в совместном пункте оперативной связи решено провести переговоры по сотрудничеству в сфере лесного хозяйства. Примерно в это же время стороны обсудят совместные меры по борьбе с проникновением и распространению инфекционных заболеваний на Корейском полуострове. В конце месяца в пункте оперативной связи будет проведена встреча представителей спортивных ведомств. Они обменяются мнениями о совместном участии в международных спортивных мероприятиях, в том числе летней Олимпиаде 2020 года, и мерах по получению права совместно провести летние Игры 2032 года. В ноябре в горах Кымгансан пройдут переговоры представителей Обществ Красного Креста двух Корей по проблеме разделённых семей. Кроме того, стороны договорились в ближайшее время решить вопрос о проведении в РК выступлений северокорейских артистов. Делегации на переговорах возглавляли министр по делам воссоединения РК Чо Мён и председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.