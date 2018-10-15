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15 октября в Елисейском дворце в Париже состоялся южнокорейско-французский саммит, по итогам которого президенты двух стран Мун Чжэ Ин и Эммануэль Макрон приняли совместную декларацию из 26 пунктов. Участники саммита сошлись во мнении о том, что денуклеаризация Корейского полуострова должна быть полной, подконтрольной и необратимой. Макрон приветствовал усилия Сеула, осуществляемые через межкорейские саммиты. Стороны договорились продолжать тесное сотрудничество в целях достижения прочного мира и денуклеаризации на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что Франция сыграет в этом процессе важную роль. Также было принято решение об активизации обменов и сотрудничества между МИД двух стран, в том числе, в рамках ежегодных встреч министров и регулярных контактов спецпредставителя МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове и политдиректора МИД Франции. Достигнута также договорённость о начале регулярного диалога министров обороны о сотрудничестве по вопросам региональной безопасности. Помимо этого, стороны в очередной раз выразили поддержку открытой и многосторонней системе свободной торговли, в основе которой международные нормы. Решено на регулярной основе проводить экономический диалог с участием высокопоставленных представителей двух стран, который впервые состоялся в ноябре прошлого года. В его рамках будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере стратегий роста, финансового регулирования, налоговой системы. Президенты РК и Франции также договорились активизировать взаимные инвестиции, поддерживая выход малых и средних компаний на рынки двух стран. Решено приложить дополнительные усилия для поддержки инвестиций в сферу новых технологий, связанных с четвёртой промышленной революцией. Мун Чжэ Ин и Эммануэль Макрон сошлись во мнении о возможности начала в следующем году обсуждения пересмотра двусторонних соглашений с целью предотвращения двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов.