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В мире

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку ситуации вокруг КНДР

Write: 2018-10-16 10:20:35Update: 2018-10-16 11:50:01

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку ситуации вокруг КНДР

Photo : KBS News

Процесс решения северокорейской проблемы проходит хорошо. Об этом  президент США Дональд Трамп заявил 15 октября на встрече с журналистами. За день до этого в интервью CBS Трамп заявил, что к настоящему моменту в решении северокорейских проблем достигнут прогресс. Он сказал, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну. Вместе с тем, глава Белого дома дал отрицательный ответ на вопрос, ведётся ли подготовка к смягчению санкций против КНДР. Относительно межкорейских договорённостей по соединению и модернизации железных и автомобильных дорог Юга и Севера в  госдепартаменте США отметили, что  межкорейские отношения должны развиваться параллельно процессу денуклеаризации КНДР. 
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