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В мире

Представители парламентов Юга и Севера встретились в Женеве

Write: 2018-10-16 10:38:17Update: 2018-10-16 10:59:18

Представители парламентов Юга и Севера встретились в Женеве

Photo : YONHAP News

В рамках проходящей с 14 по 18 октября в Женеве 139-й ассамблеи Межпарламентского союза (IPU) состоялась встреча представителей парламентов Юга и Севера Кореи. Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан, возглавляющий южнокорейскую делегацию, встретился с главой делегации КНДР, депутатом Верховного народного собрания Ли Чжон Хёком, который является директором Института объединения Кореи. Данный контакт не был запланирован. Это была первая встреча парламентариев Юга и Севера  в рамках ассамблеи Межпарламентского союза. Стороны договорились чаще проводить подобные встречи. 
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