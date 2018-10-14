Строительство в КНДР автодорог позволит создать 1,3 млн рабочих мест

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Строительство в КНДР автомобильных дорог позволит создать 1 млн 300 тыс рабочих мест. Об этом сообщил депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Юн Хо Чжун, ссылаясь на доклад исследовательского института Корпорации скоростных шоссе. В документе указывается, что на территории КНДР необходимо дополнительно построить автодороги протяжённостью в 2.200 км к уже имеющимся 727 км шоссе. В другом докладе за 2016 год, посвящённом вопросу межкорейского сотрудничества в сфере дорожного строительства, говорится, что МВФ и другие международные финансовые организации могут ежегодно выделять 1,5 млрд долларов на развитие социальной сферы в КНДР. Для получения такой поддержки Пхеньян должен налаживать отношения с США, Японией и Китаем.