В Пханмунчжоме обсуждается демилитаризация объединённой зоны безопасности

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16 октября в пограничном пункте Пханмунчжом проходят переговоры военных представителей Юга и Севера Кореи, а также Командования ООН по вопросу демилитаризации объединённой зоны безопасности. Каждую из сторон представляют по три человека. Южнокорейскую делегацию возглавил начальник северокорейского отдела министерства обороны полковник Чо Ён Гын, северокорейскую - представитель на рабочих переговорах по военным вопросам старший полковник Ом Чхан Нам, а делегацию Командования ООН - секретарь Военной комиссии по перемирию в Корее, полковник Берк Хэмилтон.