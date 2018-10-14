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Корея: Юг-Север

В Пханмунчжоме обсуждается демилитаризация объединённой зоны безопасности

Write: 2018-10-16 11:09:34Update: 2018-10-16 16:54:03

В Пханмунчжоме обсуждается демилитаризация объединённой зоны безопасности

Photo : KBS News

16 октября в пограничном пункте Пханмунчжом проходят переговоры военных представителей Юга и Севера Кореи, а также Командования ООН по вопросу демилитаризации объединённой зоны безопасности. Каждую из сторон представляют по три человека. Южнокорейскую делегацию возглавил начальник северокорейского отдела министерства обороны полковник Чо Ён Гын, северокорейскую - представитель на рабочих переговорах по военным вопросам старший полковник Ом Чхан Нам, а делегацию Командования ООН - секретарь Военной комиссии по перемирию в Корее, полковник Берк Хэмилтон. 
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