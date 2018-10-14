РК на третьем месте по расходам в магазине приложений Android

Аналитическая компания App Annie по случаю 10-летия операционной системы Android подготовила рейтинг стран по накопленному объёму расходов пользователей в магазине приложений. РК заняла третье место с показателем в 11 млрд 200 млн долларов. На первом месте Япония – 25 млрд 100 млн долларов, на втором США – 19 млрд 300 млн долларов. После РК в списке следуют Германия – 3 млрд 100 млн долларов, Тайвань – 2 млрд 700 млн долларов, Великобритания – 2 млрд 300 млн долларов, Франция – 1 млрд 800 млн долларов. На первом месте по количеству скачиваний различных приложений Индия – 36 млрд 900 млн скачиваний. Далее с небольшим отрывом следуют США и Бразилия. На четвёртой позиции Россия – 15 млрд 900 млн.