Министр обороны РК Чон Гён Ду примет участие в форуме АСЕАН по безопасности

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Министр обороны РК Чон Гён Ду примет участие в пятом региональном форуме АСЕАН по безопасности, который представляет собой расширенную встречу министров обороны (ADMM-Plus). Мероприятие будет проходить 19-20 октября в Сингапуре. В нём примут участие главы оборонных ведомств 18 стран, в том числе 10 стран АСЕАН, а также США, Японии, Китая и других стран. Они обменяются мнениями о ситуации в сфере безопасности в регионе, по выработке взаимного доверия, а также по совместному противодействию террористическим угрозам. Чон Гён Ду намерен познакомить участников форума с ситуацией на Корейском полуострове, с договорённостями, достигнутыми на межкорейском саммите в Пхеньяне. Кроме того, он призовёт коллег к сотрудничеству в создании на Корейском полуострове режима мира. Кроме того, Чон Гён Ду проведёт двусторонние встречи с коллегами из Японии, США и Китая.