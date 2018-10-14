Госдепартамент США: Межкорейские договорённости не исключают полного применения санкций

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Вашингтон не откажется от санкций в отношении Пхеньяна до тех пор, пока КНДР не откажется окончательно от ядерной и ракетной программ. Достигнутые между Сеулом и Пхеньяном договорённости о соединении и модернизации межкорейских автомобильных и железных дорог не исключают применения санкций. Об этом заявил в понедельник представитель госдепартамента США, выразив надежду на то, что все страны-члены ООН будут в полной мере выполнять санкции, включая запрет на поставки определённых товаров, чтобы положить конец незаконной детальности Пхеньяна в ядерной и ракетной областях. Он напомнил, что президент РК Мун Чжэ Ин недавно подтвердил позицию Сеула, которая состоит в том, что улучшение межкорейских отношений не может происходить отдельно от решения ядерной проблемы Пхеньяна.