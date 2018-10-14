Рост цен на нефть влияет на повышение импортных цен в РК

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Мировые цены на нефть продолжают расти, что сказывается на стоимости импортных товаров. В докладе Банка Кореи, представленном 16 октября, говорится, что индекс импортных цен в сентябре вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,7% в годовом исчислении, составив 90,69 пункта. В сентябре стоимость дубайской нефти выросла на 6,5% по сравнению с августом, составив 77,23 доллара за баррель. Индекс экспортных цен вырос на 0,3%, составив 88,02 пункта. Столь незначительный рост связан с увеличением цен на нефтепродукты и минимальными изменениями валютного курса. Наибольший рост наблюдается относительно топлива.