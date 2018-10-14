РК и США обсуждают распределение военных расходов

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16 октября в Сеуле стартовал восьмой раунд переговоров между представителями РК и США по вопросу распределения расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Стороны ставят цель завершить обсуждение условий десятого по счёту профильного соглашения до конца года, учитывая, что срок действия девятого соглашения истекает 30 декабря. Нынешние переговоры должны стать определяющими, если стороны намерены завершить обсуждение и процедуру ратификации до истечения года. Южнокорейскую делегацию, в составе которой представители министерств иностранных дел и обороны, возглавляет представитель РК на данных переговорах Чан Вон Сам, американскую – его коллега Тимоти Беттс. Делегации встретились в Корейском институте оборонного анализа (KIDA). Переговоры продлятся два дня, но в случае необходимости они могут быть продлены. Стороны намерены сосредоточиться на определении общей суммы расходов, повышении прозрачности реализации бюджета и других спорных моментах.