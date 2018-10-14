Юг и Север сохраняют стремление к наращиванию сотрудничества

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Наибольшее внимание на прошедших в понедельник переговорах представителей Юга и Севера на высоком уровне привлекло проявленное стремление сторон к наращиванию сотрудничества, несмотря на действующие антисеверокорейские санкции. На этот раз решено провести подробную совместную инспекцию железных дорог. Южнокорейский инспекционный транспорт проедет от станции Торасан в провинции Кёнгидо до северокорейского города Синыйчжу, а затем в сторону Восточного моря. Таким образом, за месяц будет осмотрена вся протяжённость железной дороги Севера в данной зоне. Чтобы избежать скандалов, связанных с санкциями, правительство РК намерено тщательно следить за расходованием топлива, вернув остатки после окончания работ. Кроме того, стороны решили приступить к изучению вопроса о формировании совместных особых зон, хотя об этом не было указания в пресс-релизе. Речь идёт об особой экономической зоне вдоль западного побережья и особой туристической зоне вдоль восточного побережья. Эти проекты станут возможными только после ослабления санкционного давления. Но стороны уже начинают готовиться к их реализации. Многое зависит от продвижения процесса денуклеаризации.