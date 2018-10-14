РК отправляет очередную экспедицию в Антарктиду

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16 октября министерство морского и рыбного хозяйства провело церемонию отправки научных групп в 32-ю экспедицию на исследовательскую базу имени Короля Сэчжона Великого и 6-ю на полярную станцию Чан Бо Го в Антарктиде. На первую отправится группа из 16 человек, на вторую из 17. Они будут заниматься исследованиями в течение года. До момента отправки участники экспедиций пройдут курс по технике безопасности, использованию GPS и средств связи, а также по другим навыками, обязательным для работы в полярных условиях. Полярная станция имени Короля Сэчжона Великого была построена в феврале 1988 года на острове Кинг Джордж в западной части Антарктики, а Чан Бо Го в феврале 2014 года в юго-восточной части Антарктического континента. До настоящего момента на этих станциях побывали 606 южнокорейских учёных.