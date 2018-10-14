Фильм Maggie получил четыре награды на 23-м Международном кинофестивале

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Южнокорейский художественный фильм Maggie, созданный Национальным комитетом по правам человека, получил четыре награды в рамках 23-го Международного кинофестиваля. Съёмками ленты занимался режиссёр Ли Ок Соп, известный в кругах независимого кино. Картина была удостоена наград «Народного критика», «CGV Art House», учреждённой в этом году «Награды KBS за выдающееся независимое кино», а также награды «Актёр года». Это 14-й фильм, созданный комитетом. Он рассказывает о сложностях жизни подростков, полной недоверия и тревог. Комитет планирует и дальше продвигать свою ленту на различных площадках.