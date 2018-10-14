Этой осенью проблема микропыли возникла раньше, чем обычно

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После недолгого перерыва небо на югом Корейского полуострова вновь затянуло облаками микропыли. Это связано с усилением северо-западного ветра, дующего со стороны Китая. 15 октября в центральной и западной частях страны была зафиксирована высокая концентрация микропыли в воздухе. 16 октября она распространилась и на южные регионы, затронув большую часть территории. В Национальном центре по изучению окружающей среды указывается, что во вторник облака микропыли опустятся до острова Чечжудо, а концентрация будет держаться на высоком уровне. Учитывая, что частицы очень мелкие, они очень вредны для организма. Обычно проблема микропыли в РК нарастает с ноября, достигая пика зимой и в начале весны. Это связано с отопительным сезоном в Китае. Осенью этого года пылевые бури достигли Корейского полуострова раньше, чем прежде. Причина в раннем похолодании в КНР. Ожидается, что 17 октября концентрация микропыли снизится, достигнув стандартного уровня.