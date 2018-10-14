РК, КНДР и командование ООН обсудили демилитаризацию объединённой зоны безопасности

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16 октября в пограничном пункте Пханмунчжом состоялись переговоры военных представителей РК и КНДР, а также Командования ООН по вопросу демилитаризации объединённой зоны безопасности. Обсуждение длилось три часа. Стороны ознакомились с ходом работ по разминированию данной зоны, которые проводятся с 1 октября. Они обменялись мнениями по вопросам демонтажа контрольных пунктов, сокращения состава местного персонала, отказа от использования огнестрельного оружия, пересмотра условий применения оборудования для ведения наблюдения и по другим рабочим моментам. Решено провести дополнительные встречи с целью обсуждения мер реализации демилитаризации и процедур по осуществлению взаимных инспекций. Работы по разминированию совместной зоны безопасности планируется завершить до 20 октября, а к концу месяца закончить меры демилитаризации.