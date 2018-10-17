Дипломаты из США и России обсудили урегулирование на Корейском полуострове

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Спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Биган провёл во вторник в Москве переговоры с заместителями министра иностранных дел России Игорем Моргуловым и Сергеем Рябковым. Как сообщил представитель госдепартамента США, в ходе переговоров обсуждалась координация усилий по демонтажу северокорейской ядерной программы. Беседы прошли «в тёплой и дружественной обстановке, охватив широкий круг областей сотрудничества». Американская сторона подтвердила готовность сотрудничать с заинтересованными странами, в том числе с Россией, в применении антисеверокорейских санкций до тех пор, пока не будет подвижек в направлении денуклеаризации. Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, США и России поддержали принятие в прошлом году нескольких резолюций, предусматривающих санкции в отношении Пхеньяна, которые направлены на прекращение финансирования ядерной и ракетной программ. Однако в последнее время Вашингтон обвиняет Москву в нарушениях санкций, которые выражаются в оказании помощи Пхеньяну, в том числе, в незаконных перегрузках нефти на северокорейские суда в открытом море. Россия отвергает все обвинения и призывает Совет Безопасности рассмотреть вопрос о смягчении санкций в обмен на шаги КНДР в направлении денуклеаризации.