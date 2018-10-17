Джеймс Мэттис: На переговорах с КНДР есть прогресс

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Переговоры по ядерной проблеме КНДР сложные, но прогресс есть. Об этом заявил 15 октября глава Пентагона Джеймс Мэттис, находящийся с визитом во Вьетнаме. На встрече с журналистами, состоявшейся на борту самолёта, он сказал, что контакты с северокорейской стороной проходят много месяцев, и неудивительно, что они непростые. «Однако достигнуты некоторые подвижки», - отметил Мэттис. Он также заявил, что, несмотря на приостановку проведения ряда совместных манёвров РК и США, другие учения проводятся в штатном режиме в целях поддержания боеготовности вооружённых сил. Таким образом, США и РК продолжают военное сотрудничество.